Омский филиал РАНХиГС отметил пятидесятилетний юбилей

14 мая 2021 года Омский филиал РАНХиГС принимал гостей по случаю 50-летнего юбилея со дня основания образовательной организации.

«Сегодня Омский филиал занимает устойчивую позицию среди образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов для банковской сферы. Профессорско-преподавательский состав щедро делится своими глубокими знаниями и бесценным опытом со студентами, выпускники Омского филиала – это специалисты со знаниями, практическими навыками, умеющие грамотно разбираться в реалиях финансово-кредитной сферы, которые будут работать на благо нашего региона. И поэтому в Омском филиале стремятся учиться не только выпускники школ, но и опытные специалисты, желающие повысить свою квалификацию. Одними из первых вам удалось обеспечить подготовку специалистов, построенную на сочетании теоретического обучения с практической подготовкой непосредственно в банковском учреждении», – отметила в поздравительной речи заместитель Министра образования Омской области Е.А. Корчагина.

Заместитель мэра города Омска А.П. Терпугова в своём поздравлении подчеркнула, что за годы существования образовательная организация накопила бесценный опыт, подготовила большое количество квалифицированных кадров для организаций города, а качество предоставляемого образования определяет сложившиеся отношения между администрацией города и между структурами, которые работают в Омске. Статус говорит за себя – главы Омского региона являются выпускниками Президентской Академии.

В этот важный для филиала день на торжественном собрании присутствовали почетные гости, партнеры и друзья Омского филиала: заместитель директора Департамента региональной политики РАНХиГС В.М. Ким; руководитель УФК по Омской области, Государственный советник Российской Федерации 2 класса Г.Н. Сердюкова; управляющий Отделением по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации В.А. Антипов; директор Омского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Л.Н. Янеев; директор филиала «Омский» АО «ОТП Банк» А.М. Камионко; начальник отдела развития региональных коммуникаций Центра общественных связей РАНХиГС С.А. Григоренко; начальник Омской академии МВД России, кандидат политических наук, генерал-майор полиции С.К. Буряков.

В торжественной обстановке состоялось вручение Благодарственных писем Губернатора Омской области, Почётных грамот Министерства образования Омской области, Почётных грамот Администрации города Омска, Почётных грамот РАНХиГС, Почётных грамот и Благодарственных писем Омского филиала РАНХиГС преподавателям и сотрудникам филиала. Студентам филиала вручены Благодарственные письма Омского филиала. Праздничная программа мероприятия включала в себя выступление творческих коллективов – гостей порадовали квартет «Премьер» и А. Шинковая, П. Берлебен, театр танца «Серпантин», образцовая студия детского творчества «Алиса». Преподаватели филиала в прозе и стихах рассказали о своём студенчестве в этих стенах и становлении педагогами.

Директор Омского филиала РАНХиГС А.С. Бахта подчеркнул значение данного юбилейного мероприятия для образовательной организации: «Идея проведения подобных мероприятий рождается прежде всего для того, чтобы это видели студенты, чтобы они понимали, куда они попали, что это достойная образовательная организация, которая имеет свои традиции, память, людей заслуженных, за плечами которых долгие годы становления этого учебного заведения». Уважая и ценя свое учебное заведение, студент не просто получает образование, но и растет личностно и духовно, развивается, чтобы стать и высококлассным специалистом, и достойным жителем страны.