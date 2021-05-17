В Омске высадили 900 деревьев

В рамках Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра» и экологической акции «Чистый парк» АО «ТГК-11» совместно с Омской региональной детско-юношеской общественной организацией охраны окружающей среды «Экологический центр» высадили в городе порядка 900 саженцев лиственных деревьев.

800 саженцев черёмухи, ивы, яблони, боярки, рябины, липы высажены на пришкольных участках, на территории Детского Эколого-биологического Центра, Омского Дома дружбы, Дома детского творчества Октябрьского административного округа (в парке 30-летия ВЛКСМ), порядка 100 саженцев облагородили территорию омских ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. В акции приняли участие около 20 учебных заведений во всех округах города.

За саженцами нужен уход, именно поэтому выбраны территории пришкольных участков и скверы у бюджетных учреждений и ТЭЦ: здесь им обеспечат своевременный полив и заботу.

Ещё более 200 саженцев хвойных пород будут высажены осенью.

В 2021 году АО «ТГК-11» совместно с Омской региональной детско-юношеской общественной организацией охраны окружающей среды «Экологический центр» реализуют большой экологический проект «Город-сад». В рамках проекта в течение года пройдёт несколько этапов высадки деревьев в городе, а также оказывается поддержка мероприятий (фестивалей, конкурсов) экологической направленности для детей и молодёжи.

Так, в апреле компания поддержала Межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая берёза» и флэшмоб в рамках Всероссийского мероприятия «Голубая волна».

Мероприятия направлены на привлечение внимания к проблемам экологии и формирование экологического сознания у молодёжи.

АО «ТГК-11» особое внимание уделяет реализации проектов в области устойчивого развития и защиты окружающей среды. В первую очередь, это касается производственных программ. За последние 5 лет была выполнена модернизация 8 электрофильтров (3 на ТЭЦ-4 и 5 на ТЭЦ-5). Благодаря внедрению новейших технологий и современного оборудования компания ежегодно сокращает объём расхода угля. Следовательно, снижается и воздействие теплоэлектростанций на окружающую среду. По результатам анализа валовых выбросов в атмосферный воздух в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксировано снижение на 8,5%. В 2021 году АО «ТГК-11» продолжит работу в этом направлении.