Плановые отключения горячего водоснабжения в июне

АО «Омск РТС» сообщает о плановом отключении ГВС:

- с 00.00 3 июня до 24.00 16 июня 2021 года, согласно утверждённому «Графику остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО «Омск РТС» в летний период 2021», будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей ТЭЦ-3.

Советский округ в границах улиц: проспект Губкина, Нефтезаводская, Энтузиастов, 50 лет Октября, проспект Мира, Заозёрная, Комбинатская, проспект Академика Королёва, Малиновского, Красноярский тракт.

Кировский округ: микрорайоны 1, 5, 6, 10, 11, 12, Континентальный, «Прибрежный», «Энергия».

ЦТП-601, 602, 603, 604, 605, 614, 645, 646, 657, 658, 660, 662, 663, 676,678, 680, 683, 684, 686, 689.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.

Посмотреть поадресный перечень отключения горячего водоснабжения в 2021 году можно по ссылке https://www.omskrts.ru/users/people/timetable/. АО «Омск РТС» обращает внимание, что в графике представлены только дома, получающие горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11». Если вы не нашли свой дом в графиках – обратитесь в свою управляющую компанию или к поставщику услуг, указанному в квитанциях за тепло и горячее водоснабжение.