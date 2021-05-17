Кто «вывозит» субботник в Омске?

Было собрано рекордное количество мусора, для вывоза которого Управлению благоустройства и дорожного хозяйства было изыскано дополнительное финансирование.

Почему же не получилось вывезти мусор сразу – в течение одного-двух дней? Разбираемся подробно.

Во-первых, никто не ожидал, что мусора будет так много. Огромное количество отходов, собранное в этом году во время очистных мероприятий, связано с тем, что в 2020 году, из-за пандемии субботники не проводились.

Угроза смертельного вируса многих заставила поменять свои планы, и, если говорить откровенно – не до мусора было. Печальные сводки о скончавшихся от коронавируса, отбили у омичей желание участвовать в массовых мероприятиях, в конце концов они были просто запрещены.

Нынешней весной, заболеваемость коронавирусом резко снизилась, жесткие ограничения сняли, и жители города, истосковавшиеся по народным гуляниям, восприняли субботник почти как праздник - с радостью вышли на уборку города и под музыку дружно «всем миром» отлично поработали.

Однако собрать мусор – это лишь полдела, также важно заранее позаботиться о его дальнейшей судьбе, но подумали об этом единицы. И это вторая причина, почему отходы после субботников местами остались неубранными.

Картину чистого города испортили скопления мусорных мешков и складированных веток, которые, в основном, выставили на общественные территории отдельные нерадивые гаражные кооперативы, СТО, управляющие организации, юрлица. С владельцами хозсубъектов, допустивших подобное, разъяснительную работу ведут окружные администрации, злостным нарушителям правил благоустройства города, выписаны штрафы.

На некоторых общественных и дворовых территориях также остались мешки с растительными отходами, и это произошло, потому что часть омичей решила, что весь мусор после субботников вместе с ТКО вывезет региональный оператор.

Однако по закону регоператор не может этого сделать в счет оплаты за коммунальную услугу. Все площадки и точки сбора в секторе частной и многоквартирной застройки предназначены исключительно для твёрдых коммунальных отходов. А ТКО по закону – это мусор, который образовался в жилье.

«Потребители вывоз растительно-древесного мусора в рамках, установленной государством коммунальной услуги «обращение с ТКО», не оплачивают. Более того, вывоз региональным оператором мусора, который не является ТКО, за счет средств, поступивших на оплату коммунальной услуги, закон трактует как нецелевое использование средств. Это серьезное и недопустимое нарушение. Все емкости для твердых коммунальных отходов, установленные в городе, находятся на ежедневном вывозе – свои обязанности регоператор исполняет неукоснительно. Претензии омичей относятся к свалкам из древесно-растительных отходов вокруг контейнерных площадок, но это не твердые коммунальные отходы – в зону ответственности регоператора они не входят», - уточнили в пресс-службе компании «Магнит».

Свою лепту в общее дело наведения чистоты в Омске, компания, отвечающая за обращение с ТКО, внесла, выделив Управлению дорожного хозяйства и благоустройства бесплатные талоны для размещения мусора от субботников на легальных площадках накопления. По этим талонам УДХБ бесплатно завезло в общей сложности 150 КАМАЗов мусора на площадки ПВН, арендуемые региональным оператором. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы полностью очистить Омск.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, руководством региона и города было принято решение о выделении муниципальному предприятию Управления дорожного хозяйства и благоустройства дополнительного финансирования в размере 6 миллионов рублей для вывоза оставшихся отходов после субботников.

«Ничего экстраординарного не произошло - спустя два с половиной года с начала реформы, в Омске заработала логичная и понятная система обращения с отходами. Именно так как она и должна работать по закону», - пояснил наш эксперт.

Выглядит эта система следующим образом:

а) Региональный оператор осуществляет свои прямые обязанности – вывозит ТКО из контейнеров и КГО с площадок, внесенных в Терсхему и реестр;

б) УДХБ осуществляет свою профильную деятельность по содержанию муниципальных земель – обеспечивает вывоз мусора с общественных территорий. Древесные отходы отправляются на легальные площадки накопления, где они будут переработаны регоператором в древесную щепу и использованы для хозяйственных нужд. Иной мусор, который был собран во время субботников с общественных территорий: бутылки, тетрапаки, упаковки из-под печенья, чипсов и т.д., дорожная служба собирает и отвозит на свои базы, их в городе девять. Там эти отходы помещаются в контейнеры, из которых этот мусор уже заберет возчик регионального оператора и транспортирует его для обработки на мусоросортировочные заводы. Вся эта работа поводится в рамках заключенного муниципального контракта между УДХБ и регоператором. Управление дорожного хозяйства – работает с региональным оператором на тех же условиях, что и другие юридические лица;

в) Оставшийся после субботников мусор во дворах многоквартирной застройки убирают организации, отвечающие за содержание жилья – УК и ТСЖ. Для этого можно привлечь любой транспорт, приобрести талон у регионального оператора на накопление растительно-древесных отходов на легальных площадках и вывезти их на ПВН.

В качестве вывода остается добавить, что реформирование отрасли обращения с отходами вскрыло большое количество проблем, о которых раньше никто просто не задумывался и пути их решения находят вместе: органы власти, региональный оператор, жители. Кроме того, реформа открыла глаза на то, что мы производим огромное количество мусора разного вида: строительного, медицинского, коммунального, сельскохозяйственного и позаботиться об утилизации всех этих отходов должен собственник, законными методами и способами.

Но самое главное – до реформирования отрасли, когда отсутствовал контроль за размещением и движением мусора, он часто оказывался в лесах и оврагах. Сегодня при введении мониторинга за потоками отходов, образуемых на территории региона, большая часть отходов поступает на легальные площадки размещения к региональному оператору, там мусор подвергается сортировке и получает вторую жизнь.