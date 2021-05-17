За сутки в Омской области похолодает с +30 до -3 градусов

В Омской области ожидаются ночные заморозки до -3 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске только середина мая, а погода опять бьет температурные рекорды. Сегодня, 17 мая, на улице уже +31 градус, и синоптики обещают, что через несколько часов воздух прогреется до +34 градусов.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, такая же жаркая погода сохранится и во вторник, 18 мая. А спустя несколько часов в ночь на среду похолодает до +2 градусов. Все это будет сопровождаться ветром до 20 м/с и градом.

Днем, 19 мая, будет +14...+18 градусов. В ночь на 20-е и вовсе возможны заморозки до -3 градусов. Днем сохранится прохладная погода с сильным северо-западным ветром. Это значит, что в Омск может снова принести дым от лесных пожаров на севере региона.