Омич чуть не утонул, перевернувшись на лодке посреди Иртыша

Потерпевшего крушение омича спасли. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Инцидент произошел 16 мая примерно в 15 часов в акватории Иртыша на Зеленом острове – прямо рядом со зданием, где базируется Госинспекция по маломерным судам. Это, а также предусмотрительно надетый спасательный жилет, помогло выжить 65-летнему омичу, пытавшемуся переплыть Иртыш на надувной лодке.

В какой-то момент водитель неустойчивого судна потерял равновесие и оказался за бортом. В таком положении его и застали спасатели, совершавшие рейд.

- Мы как раз отправлялись в патрулирование, когда дежурный диспетчер сообщил, что практически напротив здания ГИМС перевернулась лодка на Иртыше, – рассказал подробности произошедшего инспектор ГИМС Дмитрий Сапожко. – Подплывая к месту происшествия, услышали крики о помощи. Мужчина был в воде, и держался за лодку. Достав его из воды, мы перевернули плавсредство. Судоводитель вернулся к управлению лодкой, и мы сопроводили его на базу до Зеленого острова. От медпомощи мужчина отказался.