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Общество17 мая 2021 10:00

На прогулке с ребенком у омички украли цепочку и крестик

Женщина познакомилась с грабителем в парке
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич сорвал с женщины украшения и убежал.

Омич сорвал с женщины украшения и убежал.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в полицию обратилась 48-летняя омичка. Она рассказала, что гуляла с 8-летним сыном в парке 50 лет ВЛКСМ в Октябрьском округе. Пока сын играл на площадке, она познакомилась с тремя мужчинами, которые в парке распивали спиртное. Завязалась беседа. Когда женщина собралась домой, один из новых знакомых сорвал у нее с шеи две цепочки с кулоном и убежал.

В полиции со слов пострадавшей составили фоторобот, по которому следователи узнали 35-летнего неоднократно судимого омича. Его задержали на проспекте Мира. Оказалось, что одну из цепочек он сдал в ломбард, получив 700 рублей, а вторую потерял, когда убегал. Как уточнили в пресс-службе полиции, на омича завели дело по статье «Грабеж».