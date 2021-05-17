Маршрутки, которые продолжат возить омичей за 25 рублей, можно будет отследить онлайн

У омичей не останется возможности сэкономить на безналичной оплате. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новость о подорожании проезда в маршрутках стала для омичей неожиданностью. Конечно, само по себе событие не новое, но о своих намерениях перевозчики заявили только в конце прошлой недели, а сегодня в некоторых маршрутках уже нельзя было проехать дешевле 30 рублей. Перевозчики подняли цену за проезд не только наличными, но и банковскими картами.

Но еще остались маршруты, которые продолжат возить омичей по сниженной цене. Все их обслуживает компания "Автодор". Им принадлежат маршруты № 19, 413, 414, 500, 511, 470, 343.

- С муниципальным предприятием «Пассажирсервис» мы работаем над тем, чтобы информация о наших транспортных средствах отображалась на сайте Bus55 в приложении HUBB, - приводят слова замдиректора "Автодора" Александра Бакалова ОмскИнформ. - Таким образом, пассажиры смогут отследить движение транспорта и комфортнее планировать свои поездки.

Окончательный список маршрутов, где оплату подняли, пока нет.