В Омске начали отключать горячую воду

Сегодня для омичей начнутся плановые отключения горячей воды. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 17 мая, в Омске начинают плановые отключения горячей воды в многоквартирных домах. Не самое приятное время для всех городских жителей, но его придется пережить. Водоканал и тепловики начнут работу по обслуживанию и ремонту своих сетей уже сегодня и продолжат до конца лета. Отключения будут длиться, как всегда, о две недели.

Первыми остаться без горячей воды придется жителям городка Нефтяников, потом отключения пройдут в части домов Центрального района, Кировском и Октябрьском округах, последними без горячей воды останутся жители Левого берега. Подробнее о времени и графике отключения можно узнать здесь.