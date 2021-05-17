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Общество17 мая 2021 8:26

В Омске начали отключать горячую воду

Отключения продлятся до конца лета
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Сегодня для омичей начнутся плановые отключения горячей воды.

Сегодня для омичей начнутся плановые отключения горячей воды.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 17 мая, в Омске начинают плановые отключения горячей воды в многоквартирных домах. Не самое приятное время для всех городских жителей, но его придется пережить. Водоканал и тепловики начнут работу по обслуживанию и ремонту своих сетей уже сегодня и продолжат до конца лета. Отключения будут длиться, как всегда, о две недели.

Первыми остаться без горячей воды придется жителям городка Нефтяников, потом отключения пройдут в части домов Центрального района, Кировском и Октябрьском округах, последними без горячей воды останутся жители Левого берега. Подробнее о времени и графике отключения можно узнать здесь.