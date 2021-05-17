Омичи на видео сняли озеро, покрытое мертвой рыбой

В Омской области в озере умерла вся рыба. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калачинском районе Омской области местные жители ужаснулись, когда увидели, что стало с их озером. Почти всю его поверхность покрыли тушки мертвых рыб. Видео поделились очевидцы, которые даже не нашли слов, чтобы толком описать увиденное. Да и не нуждается такая картина в описании. Тушки рыб колышутся на волнах так далеко, как можно рассмотреть. Похоже, что вся рыба, которая была в озере, сдохла.

В комментариях люди не находят в этом ничего необычного и приписывают обычному недостатку кислорода в воде.

-У нас в деревне тоже самое было весной, потому что котлован промерз до дна практически, а дырку во льду для доступа кислорода было прокрутить нереально, - отмечает одна из омичек.

Да, такие случаи часто происходят весной, когда вскрывается лед и после зимы всплывает погибшая рыба, но зима давно закончилась, а о льде не вспоминают уже почти месяц.