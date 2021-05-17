Омская экоактивистка спасла ежа с горящего поля

Ежу повезло, в огне он не пострадал и обрел новый дом. Фото: vk.com/polinanesrawnennaya

В Омской области продолжаются лесные пожары, из-за которых выгорают большие площади с растительностью. От этого страдают не только растения, но и животные, которые не успевают вовремя спастись от огня. Одному из ежей, обитавших в поле недалеко от села Петровка в Омском районе, повезло – его нашли омичи, направлявшиеся на пикник.

- На дороге заметили бегущего ёжика. С обеих сторон дороги все было выгоревшее, и деться ему было некуда. Решили, что погорельца нужно препроводить в его новое место обитания. Ёж был напуганный и уставший, но в огне не пострадал, - написала в своем посте Полина. Девушка занимается экоактивизмом и активно привлекает внимание к проблемам застройки и вырубки лесов.