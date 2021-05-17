После зимних работ «Росводоканал Омск» восстановил благоустройство 60% объектов

Специализированная подрядная организация восстанавливает асфальтовое полотно без выходных, в том числе и в ночное время. До 1 июня компания проведет благоустройство на всех участках, где в осенне-зимний проводились ремонты сетей.

- График восстановительных работ напряженный. Свои обязательства по наведению порядка в зоне «гостевого маршрута» мы исполнили в срок – до 11 мая. Сейчас на ежедневном контроле остальные объекты. Приоритет отдается благоустройству территорий детских садов, школ, больниц. Городские дворы, отмостки, бордюры и тротуарные дорожки, поврежденные в ходе ремонта сетей прошедшей зимой, также будут восстановлены в требуемые сроки, - рассказывает директор по производству Павел Козлов.

В числе уже завершенных объекты на площади Бухгольца, в районе улиц Маркса, Жукова, Ленина, Масленникова, 20 лет РККА, Декабристов, Кемеровской, Мельничной, Физкультурной, Бородина, Строителей, Заозерной, Мира, Нефтезаводской, Тварковского, Красных зорь, Богдана Хмельницкого, 7-й и 9-й Линиях, 4 Транспортной.

Кроме благоустройства после зимних ремонтов, в семидневный срок восстанавливаются городские территории, где «Росводоканал Омск» проводит работы в текущем периоде.