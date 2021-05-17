Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 мая 2021 7:32

После зимних работ «Росводоканал Омск» восстановил благоустройство 60% объектов

По состоянию на 17 мая завершены мероприятия по благоустройству на 161 объекте из 262. Работы ведутся во всех округах города.
КомментироватьОставить комментарий(0)

Специализированная подрядная организация восстанавливает асфальтовое полотно без выходных, в том числе и в ночное время. До 1 июня компания проведет благоустройство на всех участках, где в осенне-зимний проводились ремонты сетей.

- График восстановительных работ напряженный. Свои обязательства по наведению порядка в зоне «гостевого маршрута» мы исполнили в срок – до 11 мая. Сейчас на ежедневном контроле остальные объекты. Приоритет отдается благоустройству территорий детских садов, школ, больниц. Городские дворы, отмостки, бордюры и тротуарные дорожки, поврежденные в ходе ремонта сетей прошедшей зимой, также будут восстановлены в требуемые сроки, - рассказывает директор по производству Павел Козлов.

В числе уже завершенных объекты на площади Бухгольца, в районе улиц Маркса, Жукова, Ленина, Масленникова, 20 лет РККА, Декабристов, Кемеровской, Мельничной, Физкультурной, Бородина, Строителей, Заозерной, Мира, Нефтезаводской, Тварковского, Красных зорь, Богдана Хмельницкого, 7-й и 9-й Линиях, 4 Транспортной.

Кроме благоустройства после зимних ремонтов, в семидневный срок восстанавливаются городские территории, где «Росводоканал Омск» проводит работы в текущем периоде.

Новости компаний Омска