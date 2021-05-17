Житель Омской области из-за сбоя в банкомате украл почти 20 тысяч

31-летний житель Оконешниковского района воспользовался сбоем в работе банкомата, когда там зажевало купюру, и зачислил на свой счет 15 тысяч вместо 900 рублей. Потом таким же сбоем воспользовался во второй раз, пополнив счет на 5000 вместо 1000 тысячи рублей. Теперь его будут судить.

- Вину в совершении преступлений он признал полностью, частично возместил причиненный материальный ущерб, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 19 в Оконешниковском судебном районе для рассмотрения по существу.