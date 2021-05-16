Омский «Иртыш» проиграл последний матч сезона и точно вылетел из ФНЛ

ФОТО: Пресс-служба омского ФК "Иртыш".

Омский "Иртыш" проиграл последний матч сезона. Игра против красноярского "Енисея" закончилась обидным поражением речников со счетом 1:2. В итоге наша команда заняла 19-е место в ФНЛ из 22. Таким образом, "Иртыш" потерял даже теоретические шансы остаться в лиге и не вылететь в ПФЛ (2-я лига).

Ранее ФНЛ отказала омскому клубу в лицензировании. Это, значит, что следующий сезон мы начнем выступать дивизионом ниже. Закрепиться у "Иртыша" не получилось.

- Конечно, тяжело... Когда нет результата, что-то не получается. Хотелось напоследок громко хлопнуть дверью и выиграть, но не получилось, - сказал после матча Илья Еременко.