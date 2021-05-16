Омичам из-за пожароопасности продлили запрет ходить в лес

Самая сложная ситуация с лесными пожарами на севере области. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Омской области сохраняется пожароопасная обстановка в лесах. С начала сезона сгорел уже ни один гектар леса. Сложнее всего ситуация на севере Омской области. Там недавно из-за пожаров сгорела целая деревня Каракуль.

Власти даже запретили омичам посещать леса, чтобы избежать новых очагов возгорания. Предыдущий запрет действовал до 17 мая. Теперь же его продлили до 7 июня. До этой даты сибиряки не имеют права по закону бывать в лесах. Об этом сообщает Главное управление лесного хозяйства.

Омичам запрещено также заезжать в леса на транспортных средствах, проводить профилактическое контролируемое выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов и сжигать порубочных остатков.