Из Омска разрешили несколько международных авиарейсов

Международные рейсы из Омска все-таки будут. Фото: ВКонтакте

Региональный оперштаб разрешил международные перелеты из Омска. Об этом стало известно накануне после очередного заседания.

- Принято решение с 25 мая возобновить перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ с учётом распоряжения Правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, - говорится в официальном сообщении регионального правительства.

Ранее омский аэропорт публиковал летнее расписание международных рейсов. В их числе значились следующие страны: Тунис, Греция, Вьетнам и Турция. Но последняя пока закрыта для перелетов из России до 1 июня.