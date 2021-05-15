Повышением стоимости проезда в омских маршрутках заинтересовалась прокуратура

Частные перевозчики настаивают на повышении стоимости проезда.

Накануне в мэрии Омска сообщили о планах ряда частных перевозчиков поднять стоимость проезда в маршрутках до 30 рублей. Причем цена билета будет такой и для льготников, и для тех, кто рассчитывается карточкой. Соответствующее уведомление получил департамент транспорта.

В администрации заявили, что по закону не могут повлиять на цену билета в частных маршрутках. Предприниматели имеют право повышать стоимость проезда хоть до 100 рублей. Однако власти пообещали продлить ряд маршрутов, чтобы хоть как-то сгладить неудобства для пассажиров. Насколько это решит проблема, большой вопрос.

Однако, как стало известно, планами поднять цену билета в маршрутках заинтересовались п прокуратуре. Там назначили свою проверку, которая должна оценить законность действий предпринимателей.

- В ходе проверки законности повышения платы за проезд, в том числе, будет дана оценка наличию дублирующих регулируемых маршрутов. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - уточнили в пресс-службе омской прокуратуры.