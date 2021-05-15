Стало известно, какой будет погода в Омске на следующей неделе

Тепло не уйдет из Омска. Фото: vk.com

После майских каникул в Омске установилась жаркая погода. В регионе стоит 30-градусная жара. Особенно горячими выдадутся эти выходные. Но и начало следующей недели будет очень теплым. На понедельник, 17 мая, синоптики прогнозируют +33!

На следующий день жара немного спадет до +24. А середина недели выдастся прохладной. Будет всего лишь +16...+18. Возможны дожди. Но к следующим выходным вновь потеплеет до +25, однако вместе с жарой придут и кратковременные дожди. Всю неделю ожидается безветренная погода.