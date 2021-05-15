50-метровое колесо обозрения, велодорожки и новые аттракционы: Что появится в парке «Зеленый остров» в Омске

Концепцию благоустройства Зеленого Острова утвердили в прошлом году.

В ближайшие три года любимое место отдыха омичей "Зеленый Остров" будут благоустраивать. В прошлом году была утверждения концепция развития парка. Накануне власти рассказали, что здесь появится. На обновление этого места власти выделили 600 миллионов рублей.

В ближайшее время на "Зеленом Острове" обновят деревья, отремонтируют аварийные лестницы и приведут в порядок пешеходные дорожки. Совсем скоро начнут устанавливать 50-метровое колесо обозрения со световой подсветкой и закрытыми кабинками. Предполагается, что с высоты будет открываться потрясающий вид на центр Омска. В парке уже начали демонтаж старых советских аттракционов - планируется вместо них установить новые.

На "Зеленом Острове" также обновят скамейки, добавят мусорные урны, сделают площадки для белок и смонтируют 50 парковочный мест для велосипедов. Окончательно закончить работы в парке планируется к 2023 году.