Оксана Фадина посетила Тарский, Тевризский и Усть-Ишимский районы

Свой визит в Тарский район она начала с посещения мотодрома, где пообщалась с юными мотогонщиками. Затем Оксана Николаевна в сопровождении главы района Евгения Лысакова отправилась на стадион «Олимп», рядом с которым расположена одноименная крытая ледовая арена. Ребята из Тарского и соседних поселений занимаются здесь хоккеем, шорт-треком, фигурным катанием. Вблизи стадиона планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс – Оксана Фадина согласилась, что возведение такого объекта именно в Таре оправдано с точки зрения социально-экономического положения города.

Оксана Николаевна также посетила культурно-досуговый центр «Север» - самое крупное учреждение культуры на севере Омской области. Сейчас, благодаря нацпроекту «Культура», здание центра реконструируют.

В тарском «Доме дружбы» гостей – Оксану Фадину, а также участников праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области Марата Адырбаева и Евгения Еловика – встретили хлебом, солью и народными песнями. В свою очередь Оксана Фадина поздравила имама Радика Ахметова и всех мусульман с праздником Ураза-байрам, который отмечался в этот день.

У здания северного драматического театра Оксана Фадина возложила цветы к памятнику народному артисту СССР, актеру, режиссеру театра и кино, общественному деятелю Михаилу Александровичу Ульянову, чьей малой родиной является город Тара.

В киноцентре «Авиатор» Оксана Фадина, Марат Адырбаев, Евгений Еловик и заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов встретились с активом района, главами сельских поселений и главой Тарского городского поселения Сергеем Мартыновым. Оксана Николаевна представила избирателям ключевые направления своей программы и ответила на вопросы жителей.

В пятницу Оксана Фадина продолжила поездку по северным районам региона. В селе Бакшеево Тевризского района в сопровождении врио главы района Анатолия Нидергвеля посетила сельский Дом культуры. В Тевризе ознакомилась с работой деревоперерабатывающего предприятия «Альянс» и встретилась с главой Тевризского городского поселения Сергеем Криживитским.

Вторую половину дня Оксана Фадина провела в Усть-Ишиме. В программу поездки вошли визиты в межпоселенческий Центр культуры и досуга, спортивный комплекс «Таежный», кинотеатр, Усть-Ишимский краеведческий музей, Дом детского творчества и личная встреча с главой района Александром Седельниковым.

Традиционно завершились визиты в районы общением с активом, главами сельских поселений, руководителями учреждений и жителями.

- За два дня я побывала в трех северных районах Омской области. Каждый из них по-своему уникален, но все они сталкиваются типичными насущными проблемами. Прежде всего, жители северных районов с нетерпением ждут решения вопроса газификации. Также на повестке – ремонт дорог и развитие транспортного сообщения, как с областным центром, от которого Тарский, Тевризский и Усть-Ишимский районы находятся на большом расстоянии, так и межрайонного, межпоселкового. На встречах с жителями звучали вопросы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта социальных, культурных и спортивных объектов, привлечение дефицитных кадров. Районам не справиться с этими проблемами в одиночку. В случае избрания депутатом Государственной думы я готова помогать муниципалитетам в решении этих вопросов на федеральном уровне, - отметила по итогам поездки Оксана Фадина.