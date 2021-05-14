Отходы после субботников вывезут в кратчайшие сроки

В прошедших субботниках и средниках приняли участие около 200 тысяч омичей, совместными усилиями жителей, городских служб и предприятий собрано и вывезено более 13 тысяч кубометров мусора.

Общую картину чистого города в некоторых его частях портят скопления мусорных мешков и складированных веток, которые, в основном, выставляют на общественные территории некоторые нерадивые организации: гаражные кооперативы, СТО, управляющие организации и др. Эти организации штрафуются, с владельцами хозсубъектов проводится разъяснительная работа. Жители и службы благоустройства плодотворно поработали во время субботников, поэтому на некоторых общественных и дворовых территориях также остались мешки с растительными отходами.

Этот вид растительного мусора отказывается вывозить региональный оператор ООО «Магнит», обосновывая это установленным тарифом, в который отходы от субботника не входят.

Мэр города Оксана Фадина на этой неделе приняла решение о выделении дополнительного финансирования в размере 6 миллионов рублей для оперативной ликвидации растительных отходов после субботника.

С сегодняшнего дня «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» приступило к «зачистке» от черных мешков и веток магистралей, общественных территорий и проездов частного сектора. Управляющие организации и хозяйствующие субъекты также должны вывезти оставшийся мусор, их территории находятся на контроле администраций округов и Государственное жилищной инспекции Омской области.