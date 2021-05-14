Нефтепроводное предприятие подвело итоги конкурса по охране труда

Конкурсная комиссия оценивала работу коллективов по нескольким критериям, среди которых - отсутствие замечаний по итогам комплексных проверок, соблюдение сроков проведения первичных и повторных инструктажей по охране труда для работников подразделения, своевременная организация медосмотров, наличие у сотрудников всех необходимых средств индивидуальной защиты.

Первое место было присуждено коллективу линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Исилькуль» Омского районного нефтепроводного управления (РНУ). Призерами стали коллективы Мариинской нефтеперекачивающей станции (НПС) Новосибирского РНУ и Рыбинской ЛПДС Красноярского РНУ.

Кроме того, ЛПДС «Исилькуль» в этом году также была признана победителем первого этапа областного конкурса «Лучший работодатель Омской области» в номинации «Улучшение условий и охраны труда в производственной сфере». Министерство труда и социального развития Омского региона высоко оценило оснащение учебного класса ЛПДС по обучению нормам и правилам охраны труда, а также отметило применение современных автоматизированных программ и комплексов для повышения уровня знаний работников структурного подразделения.

Во всех подразделениях АО «Транснефть - Западная Сибирь» реализуется комплекс мер в сфере охраны труда. Одним из главных показателей их эффективности является отсутствие случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.