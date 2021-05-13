В Омском ГАУ прошли мероприятия в рамках операции «Дети России - 2021» и акции «Здоровье молодежи – богатство России»

В период проведения акций в студенческих группах 1 – 2 курсов обучения проведены кураторские часы, направленные на предупреждение распространения наркомании, последствия потребления наркотиков и ответственности за участие в их обороте.

Информационные материалы антинаркотической направленности, а также телефоны доверия УМВД Российской Федерации по Омской области и БУЗОО «Наркологический диспансер» размещены на информационных стендах в учебных корпусах и в студенческих общежитиях университета.

В общежитиях студенческих городков заведующими общежитиями проведены беседы со студентами, в ходе которых обсуждались вопросы профилактики распространения наркомании среди молодежи и факторы вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе профилактической беседы в рамках волонтерской акции "Омск без наркотиков" ребята узнали о распространенных наркотических веществах, насколько они опасны и бесповоротно могут изменить жизнь человека, а также, кто их распространяет и что делать в случае, если случайно оказались в неблагоприятном окружении.

В Университетском колледже агробизнеса и Тарском филиале Омского ГАУ со студентами, обучающимися по программам среднего профессионального образования, прошли встречи, направленные на формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни.

В Тарском филиале состоялось мероприятие, направленное на повышение уровня осведомленности студентов о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте, - «Час информации «Наркотики – точка невозврата». Волонтеры студенческого отряда «Вместе» провели уличную акцию, в ходе которой раздали информационные буклеты антинаркотической тематики.

В Университетском колледже агробизнеса проведена квест - игра «Здоровье в тренде», организованная советом обучающихся колледжа. В течение апреля кураторами проведены часы общения со студентами на тему «Здоровье – стиль жизни».

С целью пропаганды здорового образа жизни в бассейне спортивного комплекса ИВМиБ прошло первенство Омского ГАУ по плаванию среди факультетов. В первой половине апреля в УКАБе проведено спортивное мероприятие «ГТО - путь к здоровью».

С родителями несовершеннолетних обучающихся проведены информационно - разъяснительные беседы в целях предупреждения отказа от участия в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В Омском ГАУ и ИВМиБ состоялись встречи обучающихся с представителями БУЗОО «Наркологический диспансер» - медицинскими психологами. Главная тема встреч - наркомания: виды наркотических средств, влияние, которое оказывают наркотики на организм. Ребятам продемонстрированы профилактические видеоматериалы, которые заставили задуматься о глобальности проблемы.

В течение месяца проведены рейды студенческим отрядом охраны правопорядка "Кировец" по территориям студенческих городков.

Подводя итоги, следует отметить, что в мероприятиях приняли участие более 4 000 студентов университета, Университетского колледжа агробизнеса, Тарского филиала.