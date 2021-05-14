Подведены итоги фотоконкурса «На спортивной волне»

Цель и задача проведения конкурса - показать средствами искусства фотографии развитие спорта в г. Омске и в Омском ГАУ.

Предоставленные фотографии отображали популяризацию здорового образа жизни, культуры и духовных ценностей, отражали спортивные успехи и личные достижения среди обучающихся и преподавателей Омского ГАУ.

На фотоконкурс поступило 76 фоторабот. Среди множества конкурсных фотографий были выбраны самые актуальные в 4 объявленных номинациях:

- «Спортивные «бренды» Омского ГАУ». Победили: студент экономического факультета 2 курса Истомин Никита и аспирант агротехнологического факультета Коваленко Александр.

- «Быть здоровым – это модно!». Победила студентка факультета АПЭПиВ 2 курса Мамонтова Анна. Призерами в этой номинации стали доцент кафедры физической культуры и спорта Пягай Лариса Павловна с девизом: «То ли случай, то ль забава, то ли, может быть, судьба : зимой и летом нам по нраву скандинавская ходьба» и студентка факультета ветеринарной медицины 2 курса Латышева Любовь.

- «Спортивная жизнь в университете, знаменитые спортсмены университета, спортивная группа, команда и т.д.». Победил студент 3 курса факультета ТС в АПК Мусаев Шамиль, призерами в этой номинации стали: студентка землеустроительного факультета 1 курса Веселова Ксения, а также студентка экономического факультета 1 курса Скопина Соня.

- «Спортивные достижения своей семьи». Победила доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений Клинг Анна Петровна.