Появились фото утреннего тумана, из-за которого не смогли приземлиться самолеты в Омске

Пустые улицы Омска ранним утром заволокло туманом. Фото: ВКонтакте

Сегодня утром многие омичи столкнулись с неприятным погодным явлением – туманом. Он опустился на город ранним утром и помешал приземлиться 8 утренним рейсам из Москвы и Санкт-Петербурга. Омичи поделились фотографиями, которые удалось сделать в городе. Кадры сам автор сравнил с декорациями к известному фильму ужасов «Сайлент-Хилл». И действительно пустынные улицы города, окутанные сизым туманом, в котором ничего не видно на расстоянии нескольких метров выглядят довольно зловеще.

В тумане не было видно ничего на расстоянии нескольких метров. Фото: ВКонтакте

Не лучше ситуация была и за городом. Омичи, которые вынуждены были сегодня утром ехать по трассе, тоже поделились фотографиями. Плотный туман окутывал лес по обе стороны дороги так, что с трудом можно было различить очертания деревьев. Возможно, туман образовался из-за повышенной влажности после вчерашнего дождя.

В области утром тоже было туманно. Фото: Александр Моисеев