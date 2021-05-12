Экологический десант в Омском ГАУ

Добрая традиция проведения десанта возобновилась после перерыва, вызванного COVID-19, и объединила неравнодушных студентов, сотрудников, преподавателей университета и членов Омской региональной общественной экологической организации "Земля - наш общий дом".

Митинг в честь открытия акции прошел на Клубной площади Студенческого дворца культуры. С приветственными словами к участникам десанта обратилась проректор по социальной работе и молодежной политике Жанна Константиновна Шмидт и председатель Омской региональной общественной экологической организации «Земля – наш общий дом» Нина Алексеевна Поползухина.

В этом году основные силы десанта были брошены на очистку территории Озерков и помощь Ботаническому саду. Участники десанта провели масштабную работу в соответствии с маршрутными листами.

Самым многочисленным факультетом оказался агротехнологический – 46 человек, на втором месте по численности участников - Университетский колледж агробизнеса – 36 человек. От Института ветеринарной медицины и биотехнологии в десанте приняли участие 27 студентов факультета ветеринарной медицины и 5 студентов факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации. По 16 человек для участия были выдвинуты с факультета технического сервиса в АПК, землеустроительного факультета и факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования. Самым немногочисленным оказался экономический факультет – 2 человека. Волонтерский центр «Глобус» не остался в стороне и выдвинул для участия в десанте и помощи в организации 7 волонтеров.

Яркое весеннее солнце и чистое небо задавали отличное настроение командам – все потрудились на славу и отлично справились с заданиями!

По завершении акции организаторы подвели итоги: командам выдали сертификаты участника экологического десанта, угостили всех горячим чаем с булочками, а еще ребята получили приятный и полезный десерт -зеленые яблоки.