Омича сняли с должности председателя СНТ, и он поджог машину и дом соседа

Омича будут судить по трем статьям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конфликт возник между двумя соседями по даче еще в 2019 году. Тогда участники товарищества решили снять с должности 39-летнего омича с должности председателя, заподозрив, что он тратил общие деньги на себя. Не последнюю роль в этом сыграл сосед бывшего председателя. Из-за этого и возникла ссора. Омич копил обиду и в середине января 2019 года решил отомстить. Он пробрался на парковку, где пострадавший оставил машину «Mitsubishi Outlander», и поджег автомобиль. Когда его потушили, оказалось, что восстановлению машина не подлежит. На этом мстительный поджигатель не остановился и отправился в СНТ, где залез на крышу дома обидчика и поджег трубу. Пожар заметил местный сторож и пока занимался тушением, омич успел сбежать.

Но его быстро нашла полиция. В ходе обысков оказалось, что он еще и незаконно хранил огнестрельное оружие. «Пен Ган», небольшое огнестрельное оружие, замаскированное под ручку, и три патрона к нему, по словам подозреваемого, он нашел в роще недалеко от дачного домика.

Как уточнили в пресс-службе полиции, дело передали в суд. Омича обвиняют по трем статьям. Скорее всего ему придется возместить ущерб, который пострадавший оценил в 895 тысяч рублей.