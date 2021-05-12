Школьники Марьяновского района приняли участие в образовательном интенсиве «Эра технологий БПЛА» на базе Омского ГАУ

Практика последних лет показывает, что беспилотная летательная техника прочно занимает лидирующие позиции и останется навсегда во всех сферах экономики. Поэтому образовательный интенсив «Эра технологий БПЛА», проходящий в Омском ГАУ на землеустроительном факультете, становится все более популярным.

Занятие провели старшие преподаватели кафедры геодезии и дистанционного зондирования Марина Владимировна Новородская и Оксана Николаевна Пущак, студенты 3 курса специальности Прикладная геодезия: Константин Зятьков, Александр Алтухов, Альберт Нугманов, Николай Бавин и студенты 2 курса направления подготовки Геодезия и дистанционное зондирование: Екатерина Боярская, Мария Белько.

БПЛА находят все большее применение для выполнения аэрофотосъемки, материалы которой используются для решения многих задач в различных областях жизнедеятельности человека, в частности, для создания ЦММ и карт, мониторинга природных явлений.

На занятиях ребята ознакомились с истинным назначением и видами БПЛА, сферами применения, узнали о навигационном обеспечении полетов, координатной привязке.

Школьники с увлечением выполняли программирование, составляли полетное задание, осуществили полет дрона в автономном режиме, составили накидной монтаж. Увлекательно и плодотворно прошел первый день интенсива.

Второй день принес ребятам массу впечатлений. Леонид Васильевич Быков, канд. тех. наук, доцент кафедры геодезии и дистанционного зондирования провел мастер-класс по аэрофотосъемке. Школьники стали свидетелями запуска профессионального оборудования для выполнения аэрофотосъемки, ознакомились с технологией аэрофотосъемочных работ, выполнили обработку результатов.

Еще один вид работ, освоенный ребятами, - составление маршрута и поиск контрольных точек по навигационному оборудованию «CARMIN».

Надеемся, что проведенное время в Омском ГАУ не прошло для школьников зря, а позволило узнать о востребованных профессиях современного общества.