В омском воздухе зафиксировали выбросы формальдегида

Омичи сутки дышали опасным газом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно, 12 мая, Омск накрыло плотным смогом. Весть день над городом висела плотная дымка, природу которой затруднялись назвать все ведомства сразу. Не было видно солнца и на горизонте из-за дыма сложно было разобрать хоть что-нибудь. В надзорных органах пообещали провести замеры и появились первые результаты.

Обь-Иртышское УГМС сообщили, что 12 мая в Центральном районе фиксировали превышения содержания формальдегида. Также синоптики сообщили о том, что сегодня, 14 мая, в Омске ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха ночью и утром, и в целом прогнозируют неблагоприятные условия для рассеивания выбросов.