На видео попала смертельная авария на перекрестке в центре Омска

Сегодня утром в центре Омска на перекрестке улиц Орджоникидзе и 7-я Северная произошла жуткая авария, в которой погиб человек.

Сообщение и ДТП поступило в полицию сегодня, 14 мая, в 6:15 часов. На месте сотрудники ГИДББ предварительно установили, что 33-летний водитель «Рено Меган» на большой скорости выехал на перекресток на красный. Он даже не пытался избежать столкновения с «Маздой 6», которая двигалась по 7-й Северной в сторону Герцена. От удара обе машины отбросило в сторону, «Мазда» снесла металлические ограждения и врезалась в забор частного дома. После ДТП 30-летняя женщина скончалась на месте, а мужчину из «Рено» доставили в больницу. По предварительным данным, он сел за руль пьяным.

В пресс-службе Госавтоинспекции отметили, что по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего.