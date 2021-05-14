Омской мэрии внесли представление после того, как скорая с ребенком застряла в яме на дороге

Бригада скорой потеряла полчаса, чтобы вытащить машину. Фото: Александр ГЛУЗ

Напомним, инцидент произошел в апреле в поселке Южный. Скорая, которая везла на операцию ребенка с аппендицитом, застряла на разбитой грунтовой дороге в районе улицы Тытаря. В результате машину удалось вытащить только с помощью других водителей. на этом бригаде пришлось потратить драгоценные полчаса.

После случившегося прокуратура провела проверку.

- Установлено, что 29 апреля автомобиль скорой медицинской помощи, выехавший на вызов для оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, осуществляющий движение по указанной дороге, не смог беспрепятственно проехать по ней, что поставило под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетнего пациента, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Таким образом, должностными лицами бюджетного учреждения г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства г. Омска» надлежащим образом не обеспечено содержание автомобильной дороги, что привело к нарушению безопасности дорожного движения на указанном участке улично-дорожной сети.

По результатам проверки директору БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» внесли представление. Кроме того, возбуждено дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры округа.