Омичей ждет 30-градусная жара на выходных

На выходных омичи смогут погреться на солнышке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На грядущих выходных омичей ждет первая в этом году настоящая жара. Синоптики прогнозируют потепление до +32 градусов. Ощутить приближающееся тепло можно уже сегодня, 14 мая. На улице солнечно, а температура поднимется до +22.

Но, как прогнозируют в Обь-Иртышском УГМС, настоящее тепло придет в Омск завтра, 15 мая. Днем воздух прогреется до +32, а вот ночью значительно похолодает, максимальная температура будет всего +13 градусов. Такая погода продержится все выходные и сохранится в начале рабочей недели. Правда, примерно тогда же в Омск придут дожди. Первые осадки обещают во вторник, а в среду прогнозируют сильный дождь с грозой. Тогда же резко похолодает. 19 мая синоптики прогнозируют +16 градусов.