Омский губернатор поздравил бойца Шлеменко с победой на турнире по смешанным единоборствам

Наши спортсмены отлично выступили во Владивостоке и привезли на родину два трофея Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Отлично выступил на турнире во Владивостоке омский боец Александр Шлеменко. На турнире Fight Nights Шторм победил бразильца Марсио Сантоса по очкам. Судьи единогласным решением отдали победу омичу. Наш земляк провел отличный поединок, одолев одного из сильнейших соперников.

Кроме того, прекрасно выступили и ученики школы Александра Шлеменко. Многие воспитанники одержали досрочные победы в матчевых встречах между сборными Сибири и Приморья, завоевав на домашней арене соперников Кубок губернатора Приморского края. В итоге омские спортсмены привезли на родину два трофея – по кубку за командную и индивидуальную победу.

Сейчас в школе "ШТОРМ" в Омске занимаются более 400 юных спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне с бойцами и руководителями спортшколы "ШТОРМ" встретился губернатор Александр Бурков. Он поздравил их с прекрасным выступлением и красивыми боями. По мнению губернатора, омский боец Александр Шлеменко является не просто основателем собственной авторской школы «Шторм», но и патриотом своей земли. Как отметил Александр Бурков, Шлеменко делает многое, чтобы массовый спорт активно развивался в Омской области и в стране в целом. Сейчас в школе "ШТОРМ" в Омске занимаются более 400 юных спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет. Воспитанники неоднократно выигрывали чемпионаты мира, а также становились призерами крупнейших лиг смешанных единоборств M-1 и Bellator. Филиалы школы работают в Ачинске, Кургане, Красноярске и Новосибирске.

- Поздравляю с этим триумфом, очень важной для школы «Шторм» победой, где Сибирь выступала против Приморья и выиграла Кубок. Вы в очередной раз доказали всем, что омская школа единоборств по-прежнему является самой сильной не только в стране, но и в мире, - сказал на встрече с бойцами омский губернатор Александр Бурков.- Здесь заслуга каждого в подготовке к этим боям, вы, действительно, проявили настоящий сибирский характер и заслуженно завоевали эти победы, являетесь гордостью региона и прославляете его!