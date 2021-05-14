Тренер «Авангарда» Боб Хартли может уйти в один из клубов НХЛ

Совсем недавно "Авангард" стал обладателем кубка Гагарина, и после этого уже успел лишиться нескольких ярких игроков. Теперь клуб может остаться и без тренера. Накануне в СМИ появилась информация о том, что Боба Хартли рассматривают как одного из возможных кандидатов на тренерство команды "Нью-Йорк Рэйнджерс" из НХЛ.

- Идея возвращения в НХЛ слишком сложна для меня, я должен правильно оценить ситуацию. У меня еще год к онтракта с "Авангардом", у меня две внучки, которых я хочу видеть чаще, и сын Стив. Мне нужно пройти курс реабилитации, чтобы не ходить на каток. Я действительно не знаю. Иногда я слишком честный. Мне не понравилось, чем все закончилось на моем последнем месте работы в НХЛ в «Калгари», но так иногда бывает, — прокомментировал свои планы Хартли в беседе со sportbox.ru