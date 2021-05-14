Частные перевозчики хотят поднять стоимость проезда в омских маршрутках до 30 рублей

Стоимость проезда частники хотят поднять с 15 мая.

В эти выходные проезд в большинстве омских маршруток подорожает до 30 рублей. Департамент транспорта уже получил уведомления от 30 частных перевозчиков, которые собираются увеличить цену билета. Возить пассажиров льготников за меньшие деньги они отказываются. Расчет по карточкам и проездным тоже будет стоить 30 рублей за поездку.

У частников маршруты нерегулируемые, а значит именно владельцы имеют право решать, какой будет цена билета. Повлиять на них департамент транспорта не может. Однако в планах ведомства продлить ряд муниципальных маршрутов, чтобы как-то компенсировать неудобства для пассажиров.

Предварительно, возить омичей по 30 рублей частные перевозчики планируют с 15 мая.