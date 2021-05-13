В Азовском районе строят дом для детей-сирот

Готовность дома уже около 90%. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омское правительство продолжает работу по обеспечению квартирами для детей-сирот. Поручение было дано губернатором Омской области. Только в этом годы региональное правительство выделяет в регионе 109 земельных участков под строительство домов для этой категории граждан. Сорок из них уже сформированы, поставлены на кадастровый учет и полностью готовы к предоставлению застройщикам.

Более того, на 12 территориях стройка уже идет полным ходом. Один из таких земельных участков находится в Азово на улице Полевая. Здесь строительные работы по возведению четырехквартирного жилого дома близятся к завершению. Застройщиком выступила известная компания «Варм». Руководитель компании Алексей Сабельфельд ознакомил министра имущественных отношений Евгения Козлова и главу района Дмитрия Дизера с ходом строительства. Готовность дома уже около 90%.

Строители обещают: стены дома будут надежными, промерзать не должны. А значит новоселы могут рассчитывать, что получат теплое жилье. Квартиры делаются полностью под ключ. Владельцам новых квадратных метров нужно будет лишь обставить жилье своей мебелью. Есть все необходимое: ванна, водонагреватель, вся сантехника.

Министр остался доволен увиденным. К качеству работ подрядчика претензий не возникло.

Глава минимущества Евгений Козлов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Вскоре рядом с этим домом планируется возвести еще один - на четверых хозяев, формирование третьего участка под социальное жилье планируют завершить в ближайшие недели. Всего в этом году в Азово намерены построить 12 квартир для детей-сирот при плане в 10 квартир.

- Здесь дома блокированной застройки, у которых есть свои особенности, регламентированные градостроительным кодексом. Одна из них - дом очень похож на индивидуальный и каждая квартира имеет свой официально оформленный земельный участок. Поэтому мы сразу рекомендуем застройщику очертить границы земельного участка, который будет в пользовании, - сказал глава минимущества Евгений Козлов. - Эти земельные участки сформированы и поставлены на кадастровый учет. Дети-сироты - потенциальные собственники, ведь через пять лет они будут иметь право на заключение социального найма и в последующем на приватизацию. Земля также будет их. Они смогут разбить сад, огород, использовать территорию под личные нужды. Желающие проживать в индивидуальных домах есть, были всегда, и, думаю, будут.