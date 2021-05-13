Водитель такси сломал пассажиру череп за пьяный дебош

Таксиста нашли и уже предъявили обвинение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступил мужчина с серьезными травмами, которые получить самостоятельно не мог. Следователи опросили пострадавшего и выяснили, что его избил неизвестный таксист.

58-летний омич рассказал, что накануне был в бане с сожительницей и приятелями, там они выпили, поэтому возвращаться домой решил на такси. Когда омич попытался сесть на переднее сидение, таксист попросил пересесть. Завязался словесный конфликт. Пострадавший вышел и вместо того, чтобы сесть назад, стал бить по капоту. Этого водитель терпеть не стал. Он вышел и несколько раз ударил пострадавшего по голове, потом вернулся за руль и уехал. Сожительница вызвала скорую. В больнице врачи констатировали у пострадавшего перелом костей свода и основания черепа.

Как рассказали в пресс-службе полиции, через агрегатора такси удалось установить личность водителя. Им оказался 40-летний ранее судимый за неуплату алиментов омич. На него завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Ему может грозить до 8 лет лишения свободы.