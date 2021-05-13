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Общество13 мая 2021 13:46

Омичка придумала двух детей и 7 лет получала пособия

На деньги от государства женщина успела купить дом
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Чтобы получить дополнительные выплаты, омичка придумала двух детей.

Чтобы получить дополнительные выплаты, омичка придумала двух детей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кормиловском районе Омской области местную жительницу обвинили в мошенничестве. По материалам следствия, идея получить выплаты на детей пришла к омичке в 2014 году, но проблема была в том, что никаких детей у женщины не было. Тогда она решилась на аферу. Нашла знакомую, которая согласилась подтвердить факт рождения двух детей, отправилась в местный ЗАГС. Там женщинам поверили и выдали два свидетельства о рождении. С ними омичка смогла оформить пособия, а через год даже получила маткапитал, на который купила дом в Кормиловском районе. Женщина успешно получала выплаты на детей, пока ей не заинтересовались в отделе экономической безопасности ОМВД. В ходе проверки выяснили, что женщина никогда не рожала и детей у нее нет. За все время она смогла получить 570 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе полиции, на 47-летнюю омичку завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Женщине может грозить до 6 лет лишения свободы.