В Омской области коронавирусом заразились 63 человека

Чтобы не заразиться, омичей приглашают сделать прививку от ковида. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным минздрава коронавирусом в Омской области за прошедшие сутки заразились 63 человека. Из них 14 попали в больницы, а 49 смогут получать лечение на дому. С начала пандемии общее число зараженных достигло 46 414 человек.

Справиться с болезнью смогли уже 39 535 человек. За сутки выздоровели 53 омича.

К сожалению, ковид продолжает уносить жизни омичей. Сегодня скончались еще три человека. С начала пандемии число погибших по данным медиков достигло 1 404 человек.

В Омске и области продолжается прививочная компания от ковида. В ней уже приняли участие 178 781 тысяча человек.