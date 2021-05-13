Сергей Кириенко возглавил Наблюдательный совет российского общества «Знание»

На съезде собрались 191 участника из 83 регионов России. Как сообщают «Известия» генеральным директором общества назначен основатель холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль. Именно он предложил в марте этого года президенту Владимиру Путину идею перезапуска «Знания». Древаль говорил, что необходимо создать современную и технологичную платформу знаний, которая бы опиралась на просветительский опыт и традиции Советского Союза. Глава государства эту идею поддержал и во время послания Федеральному собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Также на заседании был избран наблюдательный совет, председателем которого выбрали первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, а его заместителями в совете стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина. Также в набсовет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, действующая с 2016 года.