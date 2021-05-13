Райффайзенбанк: каждый третий предприниматель формирует декларацию в мобильном приложении

В 2021 году число предпринимателей, сформировавших декларацию в онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка, выросло вдвое. А доля тех, кто отправил декларацию в налоговую онлайн, увеличилось в 3,5 раза. При этом треть клиентов сформировали декларацию в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн.

«Сформировать и отправить декларацию в налоговую можно полностью онлайн. При этом обратную связь от ведомства можно получить как в интернет-банке, так и в мобильном приложении», — отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.