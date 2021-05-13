В одном из омских парков развлечений поставят новый аттракцион за 10 миллионов

Возможно, аттракцион будет выглядеть примерно так. Фото: attraktsionykupit.ru

В Омском парке 30-летия ВЛКСМ решили обновить аттракционы. На сайте госзакупок появился аукциона на поставку новой карусели, которая должна понравиться омичам. Называться аттракцион будет "Осьминог" и обойдется парку в 10 миллионов 250 тысяч рублей. В эту сумму войдет доставка, установка и другие обязательные затраты.

Аттракцион будет работать по такому принципу. Фото: zakupki.gov.ru

Новая карусель будет представлять собой стелу с несколькими стрелами, напоминающими щупальца, на концах которых будут установлены посадочные места. Вся конструкция будет вращаться и подниматься над землей на максимальную высоту до 7,5 метров. Одновременно прокатиться там смогут всего 16 человек. Также отмечают, что аттракцион предназначен для катания взрослых и детей, старше 14 лет. Заработать он может к концу лета.