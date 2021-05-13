В центре Омска затопило целую улицу

Кажется, что сама погода в Омске сегодня располагает к проблемам с водой. В городе пасмурно и прошел небольшой дождь, а в центре на улице Тарская прорвало трубу. Там испод земли била струя воды высотой несколько метров, но сейчас аварию устранили, теперь планируют ремонт.

Но омичи пожаловались на другую аварию. Она произошла где-то недалеко от остановки городок Водников. Там потоки воды стекают по тротуару, пройти по нему теперь просто невозможно. Людям приходится выходить на дорогу. Видео с места поделились в соцсетях очевидцы. В комментариях некоторые предположили, что это последствия дождя. Но не похоже, чтобы после прошедших осадков могли образоваться такие лужи.

- При проведении работ организацией ИП Ярцев был поврежден водопровод диаметром 315 мм в районе дома №82а по улице Красный Путь. Земляные работы не были согласованы с АО «ОмскВодоканал». В настоящее время без воды многоквартирный жилой дом по улице Красный Путь 135/2. ИП Ярцев устраняет повреждение на сетях водопровода. Специалисты омского водоканала проводят мероприятия по организации временного водоснабжения жителей дома, - рассказали о причинах произошедшего в пресс-службе организации.