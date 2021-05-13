Заведующую омского детсада «Солнышко» отправят под суд за мошенничество

Заведующая год присваивала бюджетные выплаты. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В суде Оконешниковского района рассмотрят дело заведующей местным детским садом «Солнышко». Ее обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в течение года 56-летняя заведующая давала указания 4 сотрудникам переводить деньги, поступающие как стимулирующие выплаты из бюджета, на ее личный счет. Такие перечисления она объясняла необходимостью покупки нужных для садика вещей. На самом деле женщина тратила деньги на себя. За год заведующая смогла заработать таким образом 69 тысяч рублей.

Как уточнили в прокуратуре, омичке предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. Свою вину она признала полностью.