Власти объяснили, что произошло в центре Омска, где прорвало трубу

Устранять последствия аварии будут завтра. Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре Омска неожиданно для всех сегодня появился новый фонтан незатейливой конструкции. Струя воды била испод земли на высоту нескольких этажей. Предполагали, что это порыв на сетях «Росводоканала, но оказалось, что это не так. Сети принадлежат "Тепловой компании".

- После получения информации о прорыве трубопровода на ул. Тарская на место инцидента были оперативно отправлены аварийные бригады АО "Омскводоканал" и МП г. Омска "Тепловая компания". На месте выявлено повреждение на врезке в тепловой камере теплосетей МП города Омска "Тепловая компания". В настоящее время трубопровод перекрыт. Проведение восстановительных и ремонтных работ планируется завтра, 14 мая 2021 года, предварительно, объекты жилого фонда под отключение горячего водоснабжения не попадают, - сообщили в мэрии Омска.

Также представители администрации отметили, что во время гидравлических испытаний, которые проводят как раз после отключения отопления, возможны подобные аварии. Их пообещали оперативно устранять.