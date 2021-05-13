«Спасибо за новый фонтан»: В центре Омска прорвало водопровод

Неожиданно для омией в самом центре города появился новый фонтан. Так очевидцы окрестили струю воды, которая под напором вырывается из трубопровода на улице Тарская. Омичи запечатлели на видео, где заметно, что труба в этом месте сломала тротуарную плитку. Сильный поток воды вырывается испод земли и бьет вверх на высоту нескольких этажей. Некоторые прохожие наблюдают за происходящим.

- В Омске на улице Тарская обнаружен новый фонтан. Спасибо водоканалу за благоустройство центра! - предположили омичи, ставшие очевидцами.

Мы обратились за комментариями в "Росводоканал". Там подтвердили факт порыва, но отметили, что это не их сети. Оказалось, что они принадлежат "Тепловой компании", пока в организации не дают комментариев.