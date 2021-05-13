В одном из домов частного сектора в Омске нашли тело хозяина

Полицейские выясняют подробности произошедшего в доме в центре города. Фото: Олег ЗОЛОТО

В центральном округе Омска местные жители заметили подозрительную активность около одного из домов на улице 17-я Линия. Соседи заметили, что к дому подъехали несколько полицейских. Они зашли в дом, пригласили на место криминалистов, стали опрашивать соседей. Местные задаются вопросом, что произошло?

В пресс-службе УМВД, куда мы обратились за комментарием, рассказали, что на месте действительно работает полиция.

- В гараже обнаружено тело мужчины предположительно, хозяина дома, с признаками насильственной смерти. Сейчас на месте работают специалисты, причины и обстоятельства произошедшего устанавливается, - сообщили «Комсомольской правде в Омске» в ведомстве.