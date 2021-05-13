Что происходит в омском торговом центре МЕГА, где объявили эвакуацию

Омичам пришлось ждать на улице, пока пожарные проверяли здание. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утре в крупном торговом центре МЕГА на Левобережье началось неспокойно. Люди только успели прийти на свои рабочие места, когда сработала пожарная сигнализация. Объявление по громкой связи нарушило тихое утро. Всех попросили быстро покинуть здание торгового центра. Когда люди вышли на улицу, заметили, что на парковке уже собрались несколько машин МЧС и скорой помощи.

- Сегодня в 8:47 поступило сообщение о срабатывании датчиков пожарной сигнализации в торговом центре. Посетителей и сотрудников центра эвакуировали. На месте работали 7 единиц специальной техники и 40 человек личного состава. В 9:01 установлено, что источников возгорания не обнаружено, - сообщили в пресс-службе МЧС о происходящем.

Сейчас посетители и работники уже вернулись в помещение. Торговый центр продолжает работать в обычном режиме.