Оксана Фадина сохранила второе место в медиарейтинге

Мэр Омска Оксана Фадина уверенно удерживает вторую позицию в этом рейтинге с медиаиндексом 13 026. Она заняла эту строчку в марте, поднявшись с третьего места. Большое количество упоминаний Оксаны Фадиной в СМИ в апреле эксперты связывают с ее поездками по районам Омской области в рамках предвыборной кампании в Госдуму, голосованием по благоустройству и с участием в акции «Сад памяти».

Мэр Омска посетила Большереченский и Саргатский районы, побывала в родной школе в Большеречье, показала в своем инстаграме дизайн-проекты городских пространств, которые будут благоустроены в 2022 году. Об этом писали СМИ, а так же и о том, что вместе с председателем Омского горсовета Владимиром Корбутом она приняла участие в акции «Сад памяти» в парке 30-летия Победы.