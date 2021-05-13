Райффайзенбанк рассказал о том, когда чаще одобряют кредиты

Райффайзенбанк проанализировал, в какое время наиболее вероятно одобрение кредита. По данным банка, больше всего одобренных заявок на кредитные продукты клиенты получают в промежуток с 11.00 до 18.00. В этот период уровень одобрения остается практически неизменным. Ночью, утром и вечером меняется риск-профиль клиента, в связи с чем снижается и объем одобрения.

Ранее Кембриджский университет озвучил результаты исследования, согласно которому в период с 11.00 до 15.00 сотрудники британских банков одобряли меньше заявок на получение и реструктуризацию кредитов, чем в остальные рабочие часы. В Райффайзенбанке одобрение кредитных предложений происходит автоматически с использованием математических моделей оценки кредитных рисков, поэтому клиенты получают ответ безотносительно времени поданной заявки.

«Клиенты в ожидании возможного роста ставок стремятся получить кредит на выгодных условиях. В мае ставка по кредиту в Райффайзенбанке составляет от 4,99% годовых», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.